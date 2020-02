Secondo quanto riportato da Variety (C’Era una Volta a.. Hollywood) saranno i protagonisti di, nuovo thriller che sarà diretto dalla regista francese, regista con cui Pattinson ha già avuto modo di lavorare in High Life.

L’opera, basata sul romanzo omonimo del 1986 di Denis Johnson, si ambienta nel 1984 durante la rivoluzione del Nicaragua e segue le vicende di un misterioso uomo d’affari inglese e una testarda giornalista americana che intraprendono un’appassionata storia d’amore. Il loro rapporto però si deteriora quando decidono di fuggire dal Paese, con solo loro due su cui fare affidamento.

La stessa Denis ha lavorato alla sceneggiatura insieme a Lea Mysius e Andrew Litvack. RT Features e la Curiosa Films produrranno il progetto.

Prossimamente, ricordiamo, vedremo Robert Pattinson in The Batman, cinecomic DC diretto da Matt Reeves. Margaret Qualley, apparsa recentemente in C’era una Volta a.. Hollywood di Quentin Tarantino, apparirà invece in My Salinger Year e nel thriller A Head Full of Ghosts.

