Nel corso della promozione di Onward – Oltre la magia ha parlato con Variety del supporto didurante il “periodo buio” del divorzio Marvel/Sony sul futuro di Spider-Man.

Come raccontato dal giovane attore, il collega gli ha offerto grande supporto emotivo:

Tutti sono stati di grande sostegno. Io e Chris eravamo nel dietro le quinte [al D23] prima che fossimo chiamati sul palco. Gli dissi la notizia visto che non ne era a conoscenza e lui mi rispose: “No, non succederà, non andrà così. Riusciranno a trovare una soluzione, in caso contrario sono certo che te le caverai alla grande”. È stato bellissimo averlo dalla mia parte, visto che si tratta di una persona che ammiro tanto, sono felice che siamo buoni amici.

Tom Holland reveals how Chris Pratt supported him during the Sony and Marvel Spider-Man battle https://t.co/899vcKXOnw pic.twitter.com/X2rfK7cGjp — Variety (@Variety) February 19, 2020

Alla fine, come sapete, è andato tutto per il verso giusto.

Spider-Man 3 farà da seguito agli eventi di Spider-Man: Far From Home. La produzione si terrà da luglio a novembre tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Si tratta di un programma di riprese molto simile al secondo capitolo, in produzione da luglio a ottobre 2018.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità di Spider-Man, accusandolo del suo omicidio.

La Sony Pictures Entertainment e i Walt Disney Studios hanno confermato che Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del terzo film di Spider-Man con protagonista Tom Holland. L’uscita è stata fissata al 16 luglio 2021, a due anni di distanza dal secondo film. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

