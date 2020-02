Due giorni fa Bob Iger ha partecipato alla premiere di, il nuovo film Pixar con le voci di, e in un post su twitter ha stuzzicato il giovane volto di Peter Parker.

“La prima di ieri sera dell’ultimo film Pixar, Onward, mi ha dato la possibilità di vedere gli amici dei Marvel Studios Chris Pratt e Tom Holland” ha scritto il presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della The Walt Disney Company. “Tom mi deve una ‘pinta’ per aver salvato Spider-Man!“.

Con tutta probabilità Iger si riferisce alla telefonata con un Holland particolarmente brillo di cui l’attore aveva parlato l’anno scorso.

Last night's premiere of @Pixar latest film, #Onward , gave me a chance to see @MarvelStudios friends– #ChrisPratt and #TomHolland ! Tom owes me a "pint" for saving @SpiderMan ! pic.twitter.com/JP1UOQJa6h

Come raccontato a Jimmy Kimmel, la telefonata si è tenuta poco dopo l’arrivo della notizia del divorzio tra i Marvel Studios e la Sony su Spider-Man 3:

Chiesi l’email di Bob perché volevo ringraziarlo per i 5 splendidi anni vissuti: “Grazie per avermi cambiato la vita, spero di poter lavorare di nuovo con te in futuro”. Mandai l’email e lui rispose velocemente per dirmi: “Vorrei farti un colpo di telefono, quando sei libero?”. Non puoi dare appuntamento a Bob Iger, così risposi: “Quando vuoi”.

Così passano 2 o 3 giorni, io e la mia famiglia andiamo in un pub locale per partecipare a una serata giochi. Siamo nel bel mezzo del quiz, dopo 3 pinte, senza troppo cibo in canna, quando ricevuto una telefonata da un numero sconosciuto. A un tratto penso: “È Bob Iger e io sono ubriaco”. Mio padre dice: “Rispondi, ce la puoi fare”. Così rispondo e dico: “ciao Bob”.

[…]

Alla fine l’ho ringraziato per la grande occasione e lui mi ha detto: “c’è la possibilità di risolvere le cose”. Così ci sono state telefonate continue con Tom Rothman, che è stata una pedina fondamentale. Per me è stato interessante vedere questi due capi chiedere il mio parere mentre io pensavo: “Che ne so, sono solo un attore”.