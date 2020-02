Variety riporta che il prossimo ruolo disarà una nuova commedia per Netflix diretta da, regista di Vice – L’uomo nell’ombra e La grande scommessa.

Intitolata Don’t Look Up e scritta da McKay, la pellicola segue la storia di due astronomi di basso livello che iniziano un tour stampa per avvisare l’umanità dell’imminente arrivo di un asteroide che distruggerà la Terra.

“Sono così felice di poter girare questo film con Jen Lawrence” ha dichiarato McKay. “È quello che la gente del 17° secolo definiva ‘talento di dinamite’ e il fatto che Netflix veda questo film come una commedia per tutto il mondo è motivo per noi di emozione e grande carica“.

Le riprese dovrebbero cominciare ad aprile e l’uscita è prevista per la fine dell’anno. McKay figurerà come produttore con la sua casa di produzione Hyperobject Industries con Kevin Messick.

In cantiere per Jennifer Lawrence ci sarebbero anche un progetto diretto da Lila Neugebauer, al suo debutto dietro la macchina da presa, e Mob Girl diretto da Paolo Sorrentino su una sceneggiatura di Angelina Burnett.

Che ne dite della nuova commedia Netflix con Jennifer Lawrence? Al momento non ha ancora una data di streaming, ma vi terremo aggiornati.