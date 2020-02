Le riprese disono in corso a San Francisco, ma il casting del film di Lana Wachowski è ancora in corso: è di oggi la notizia che un altro membro della serie Sense8 (oltre a Eréndira Ibarra, Toby Onwumere e il non ancora confermato Max Riemelt, oltre a tecnici come il direttore della fotografia, gli scenografi e la costumista) comesi unisce al blockbuster.

Smith interpretava il poliziotto di Chicago Will Gorski nella serie Netflix, mentre il suo ruolo nel film è avvolto nel mistero.

Matrix 4 arriverà al cinema il 21 maggio 2021.

Nel cast Keanu Reeves (Neo), Carrie Ann Moss (Trinity), Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Max Riemelt, Jada Pinkett-Smith (Niobe), Jonathan Groff, Jessica Henwick, Eréndira Ibarra, Priyanka Chopra Jonas, Andrew Caldwell e Toby Onwumere.

Matrix 4 è stato scritto da Lana Wachowski insieme ad Aleksander Hemon e David Mitchell (autore di Cloud Atlas) ed è da lei diretto. John Toll si occupa della fotografia.

Ricordiamo che il primo film ha compiuto 20 anni nel 2019. La trilogia ha incassato complessivamente 1.6 miliardi di dollari al box-office mondiale, di cui 592 milioni solo negli USA (ritoccati con l’inflazione sarebbero più di 900 milioni di dollari attuali).

A produrre la pellicola per la Warner Bros. ancora una volta la Village Roadshow.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti o sul forum!

Fonte: Deadline