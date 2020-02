La New Republic Pictures produrrà, il nuovo film scritto e diretto da Peter Hoare con protagoniste Goldie Hawn, Bette Midler e Diane Keaton: una vera e propria reunion de, classica commedia del 1996.

Anche Family Jewels sarà una commedia: le tre protagoniste saranno costrette a passare il Natale insieme, con figli e nipoti al seguito, dopo che l’uomo con cui tutte e tre erano state sposate in passato si sente male e muore sul colpo in un grande magazzino di New York. Le riprese dovrebbero iniziare quest’anno, alla luce dell’accordo stretto con New Republic.

Il nuovo film diretto da Hoare, Standing Up, Falling Down, esce giusto oggi nei cinema americani: protagonisti Billy Crystal e Ben Schwartz. L’anno scorso la sceneggiatura originale da lui scritta Down Under Cover è stata venduta al mercato di Cannes ed è diventata un film della Paramount con Chris Hemsworth e Tiffany Haddish.

“La chimica di Diane, Bette e Goldie è senza pari e irresistibile, non vedo l’ora di riunirle insieme sullo schermo per la gioia di generazioni di fan,” ha commentato Bradley Fisher di New Republic.

Fonte: Deadline