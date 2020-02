A margine della promozione dell’ultimo film della Blumhouse, Fantasy Island ha parlato brevemente di, confermando che sarà un film indipendente e autoconclusivo, a differenza del

Il produttore ha ammesso una certa preoccupazione iniziale, poi svanita:

Ero preoccupato fin quando non ho visto [il secondo], anche David [Gorgon Green, il regista] lo era. Ricordate Il Signore degli Anelli e la sensazione di non assistere all’intera storia? Halloween non sarà così, darà una sensazione di completezza. C’è un primo, un secondo e un terzo atto. E un gran finale. Si capisce dalla fine che direzione prenderà il terzo, ma il secondo finirà in modo completamente soddisfacente.