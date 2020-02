Vi abbiamo già parlato del nuovo film che avrà per protagonistanei panni di… se stesso, e oggi scopriamo ulteriori dettagli.

Il progetto, che sarà distribuito dalla Lionsgate dopo una “lotta” con la HBO Max e la Paramount, si intitolerà The Unbearable Weight of Massive Talent (il peso insostenibile di un gigantesco talento), ed è stato scritto da Kevin Etten e Tom Gormican, che sarà anche regista.

La trama, da cui si capisce che sarà un progetto piuttosto folle, ruota attorno a un attore di nome Nicolas Cage. Il personaggio è deciso a ottenere un ruolo nel nuovo film di Quentin Tarantino mentre al contempo deve fare i conti con il difficile rapporto con la sua figlia adolescente. Occasionalmente, poi, scambia qualche parola con la versione anni ’90 di se stesso (che è più egoista), che lo deride per il fatto di accettare film schifosi e di non essere più una star.

In una recente intervista con Empire, Cage ha confermato il suo coinvolgimento e ha svelato qualche dettaglio aggiuntivo:

Si tratta di una versione stilizzata di me e il fatto che debba parlare di me in terza persona mi mette estremamente a disagio. Ci sono molte scene nel film in cui – ecco, ci siamo – un ‘Nic Cage’ moderno o contemporaneo entra in conflitto con un ‘Nic Cage’ da giovane, litigandoci e discutendoci. È un approccio acrobatico alla recitazione.

Sul giovane Cage che vedremo nel film:

Ricordi quel programma televisivo a cui partecipai, Wogan, durante la promozione di Cuore selvaggio? Il giovane Nic Cage sarà così.

Ha poi svelato che la pellicola rivisiterà alcuni suoi film:

Non mi piace guardarmi alle spalle, ma questo film fa l’esatto opposto gettandomi tutto il passato in faccia. Probabilmente dovrò riguardarmi alcuni miei vecchi film perché mi sa che dovremo rimettere in scena alcune di quelle sequenze. Sarà come assistere a una versione nello stile di Il gabinetto del dottor Caligari di film come Con Air o Face/Off.

Per il momento The Unbearable Weight of Massive Talent non ha ancora una data di inizio produzione o d’uscita, ma vi terremo aggiornati.

