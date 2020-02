Sonic e The Rock insieme nel secondo capitolo delle avventure cinematografiche della mascotte SEGA?

Con calma.

Sappiamo bene che gli incassi della pellicola hanno ridato fiato alla Paramount Pictures dopo i recenti fallimenti di Gemini Man e Terminator: Destino Oscuro (che però era co-prodotto con la fu 20Th Century Fox), in attesa dell’arrivo in sala di A Quiet Place 2, progetto che pare già destinato a ripetere il fortunato exploit del primo capitolo.

Detto questo, manca ancora l’ufficialità di un sequel che, come ci ha lasciato intendere lo stesso Jim Carrey nella nostra intervista, viene già dato quasi per scontato.

E del seguito di Sonic – Il Film ha parlato anche Neal McDonough, interprete del Maggiore Bennington nel film, al FAN EXPO di Vancouver ammettendo di aver sentito delle voci circa il possibile ingresso di The Rock nel cast della pellicola.

In caso si tratterebbe della “quadratura del cerchio”.

Forse ricorderete che, a metà dicembre, era arrivato online un promo del lungometraggio in cui veniva citato proprio Dwayne Johnson, promo che lo stesso The Rock ha poi ritwittato divertito visto che, ai tempi del college, era un accanito videogiocatore del titolo in questione.

Sonic è una delle più grandi icone del mondo videoludico: i suoi giochi hanno venduto oltre 350 milioni di copie sin dal primo titolo, che debuttò nel 1991 sul SEGA Genesis.

Questa la sinossi ufficiale:

Basato sul famosissimo franchise videoludico Sega, SONIC – IL FILM racconta la storia del riccio più veloce del mondo e della sua incredibile avventura nella sua ‘nuova casa’, la Terra. Nel film, Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom (James Marsden) si uniscono per difendere il pianeta dal genio malvagio, il Dr. Robotnik (Jim Carrey) e dai suoi diabolici piani per il dominio del mondo. Il film, pensato per ragazzi e famiglie, vede tra gli altri la partecipazione di Tika Sumpter nei panni di Annie Wachowski, la moglie dello sceriffo Tom.

Del cast fanno parte Ben Schwartz (Sonic), Jim Carrey (Dr. Robotnik) e James Marsden (Tom Wachowski).

Cosa ne pensate della possibilità di vedere The Rock nel cast di Sonic 2? Ditecelo nei commenti!