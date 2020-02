può aggiungere al suo curriculum una nuova voce. L’attore premio Oscar infatti, secondo quanto rivelato dall’ Hollywood Reporter , illustrerà per la Dark Horse Comics “Daddy Daughter Day”, un libro per bambini scritto da Isabelle Bridges-Boesch, figlia dell’attore.

“Quando i tuoi figli sono piccoli puoi dire ‘Ehi, giochiamo, facciamo una partita’”, ha dichiarato Bridges, “Quando sono adulti invece passare del tempo insieme a loro è una sfida. Ognuno è impegnato con la propria vita, con la carriera, con il proprio lavoro. Daddy Daughter Day ha dato alla mia cara figlia Isabelle e a me un buon motivo per passare del tempo insieme e vivere un’avventura”.

“Questo libro è stato nella mia testa per anni”, ha aggiunto sua figlia Isabelle, “Quando finalmente ho condiviso questa idea con mio padre lui mi ha subito supportato e ha anche accettato di occuparsi delle illustrazioni”

Daddy Daughter Day sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal 6 ottobre. Qua sotto trovate una piccola illustrazione:

recentemente abbiamo visto Bridges in The Only Living Boy in New York, Kingsman: Il Cerchio d’Oro, 7 Sconosciuti a El Royale e in Fire Squad – Incubo di Fuoco.

