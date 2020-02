Varèse Sarabande Records metterà in vendita dal 13 marzo un dico in vinile con la colonna sonora direalizzata danel 1999. Questa è la prima volta che la colonna sonora del film arriva in formato vinile.

Qua sotto trovate le prime immagini del prodotto con la tracklist:

Side A

1. Main Title / Trinity Infinity (3:51)

2. Unable To Speak (1:14)

3. The Power Plant (2:42)

4. Welcome To The Real World (2:25)

5. The Hotel Ambush (5:27)

Side B

1. Exit Mr. Hat (1:19)

2. A Virus (1:33)

3. Bullet Time (1:08)

4. Ontological Shock (3:31)

5. Anything Is Possible (6:48)

Matrix 4 arriverà al cinema il 21 maggio 2021.

Nel cast Keanu Reeves, Carrie Ann Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Max Riemelt, Jada Pinkett-Smith, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Priyanka Chopra Jonas, Andrew Caldwell e Toby Onwumere.

Matrix 4 è stato scritto da Lana Wachowski insieme ad Aleksander Hemon e David Mitchell (autore di Cloud Atlas) ed è da lei diretto. John Toll si occupa della fotografia.

Ricordiamo che il primo film ha compiuto 20 anni nel 2019. La trilogia ha incassato complessivamente 1.6 miliardi di dollari al box-office mondiale, di cui 592 milioni solo negli USA (ritoccati con l’inflazione sarebbero più di 900 milioni di dollari attuali).

A produrre la pellicola per la Warner Bros. ancora una volta la Village Roadshow.

Cosa ne pensate di questi vinili di Matrix? Ditecelo nei commenti!

FONTE: CB