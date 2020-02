Continua la corsa al box-office italiano di: il film di Gabriele Muccino si mantiene in testa sabato, con 451mila euro in incassi e un totale di 4.5 milioni di euro in dieci giorni. A casa tutti bene , in dieci giorni, aveva raccolto 5.2 milioni di euro e chiuse la sua corsa a 9.2 milioni di euro.

Seconda posizione per Bad Boys for Life, che incassa 323mila euro, ottiene la miglior media della classifica e sale a 657mila euro in tre giorni. Come previsto (trattandosi di un film per famiglie), sale al terzo posto Il richiamo della foresta con 274mila euro e un totale di 456mila euro in due giorni. Quarta posizione per Parasite, con 234mila euro, la seconda miglior media e un totale di ormai quasi cinque milioni di euro. Chiude la top-five Sonic – il film, con 210mila euro e un totale di due milioni di euro.

Tra le altre nuove uscite, Cattive acque al settimo posto incassa 110mila euro e sale a 189mila euro in tre giorni, La mia banda suona il pop incassa 94mila euro all’ottavo posto e sale a soli 163mila euro in tre giorni, Cats al ventiduesimo posto sale a soli 14mila euro in tre giorni.

Gli anni più belli – € 451.246 / € 4.492.636 Bad boys for life – € 323.595 / € 657.704 Il richiamo della foresta – € 274.764 / € 456.329 Parasite – € 234.722 / € 4.984.833 Sonic – il film – € 210.129 / € 2.038.011 Odio l’estate – € 120.491 / € 7.281.820 Cattive acque – € 110.524 / € 189.574 La mia banda suona il pop – € 94.805 / € 163.389 Birds of prey – € 53.230 / € 2.325.918 Dolittle – € 51.679 / € 4.481.781

