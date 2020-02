Come ben sappiamo, tra gli attori inizialmente in lizza per vestire i panni dinell’Universo cinematografico Marvel c’era anche. L’attore ha più volte ammesso di esser felice, nonostante tutto, di come siano andate le cose nella sua carriera visto che quel rifiuto dai Marvel Studios lo ha poi condotto sulla strada della regia con Un posto tranquillo – A Quiet Place

Questo non gli ha mai negato, però, di stuzzicare l’amico Chris Evans, come raccontato a Esquire:

La gente pensa che tra alcuni di noi ci sia estrema competizione, ma io conosco Chris da secoli. Quando vinse il ruolo pensai: “Oh sì! Guardatelo un po’, scherzate? È Captain America!”. Un paio di settimane fa l’ho incontrato e ci siamo fatti quattro risate. Gli ho detto: “Bello che tu ti sia ritirato dal ruolo che spettava a me”.

L’attore aveva già parlato della cosa di recente durante la promozione del sequel di A Quiet Place.

Non sarei stato bravo quanto Chris [Evans], perciò almeno ho potuto vedere qualcuno in gamba alle prese con il ruolo. Ne ho già parlato con Chris in realtà. Non ottenerlo mi ha dato libertà: se fossi stato scelto non avrei cominciato a scrivere e a dirigere. E di certo A Quiet Place non sarebbe esistito se fossi diventato Captain America.

