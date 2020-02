Sappiamo molto bene che due delle battaglie combattute più strenuamente dacontro Ike Perlmutter quando ierano ancora subordinato alla Marvel Entertainment sono state quelle per il film die per i lungometraggi dell’UCM con protagoniste femminili. Progetti che venivano profondamente osteggiati da Perlmutter.

Nel “lungo periodo” è stata proprio la visione di Feige ad avere la meglio, ma come racconta Mark Ruffalo in una nuova intervista rilasciata al The Independent c’è stato un periodo in cui il produttore ha addirittura pensato di rischiare il suo posto per via delle sue posizioni in materia.

Quando abbiamo fatto il primo Avengers Kevin Feige mi disse “Sai, potrei non essere qui domani. Ike non crede che qualcuno andrebbe mai a vedere un film di supereroi con una protagonista femminile. Ergo, se domani sarò ancora qui, vorrò dire che avrò vinto questa battaglia”. È stato lui a cambiare l’intero universo Marvel. Stiamo per avere il primo supereroe gay, abbiamo supereroi neri, supereroi donne… Nessun altro studio ha questo livello di inclusività.

Il riferimento di Mark Ruffalo verso il supereroe gay è collegato a Gli Eterni per cui da mesi si parla della possibilità che nella pellicola compaia il primo supereroe gay dell’Universo cinematografico Marvel.

Questione che è stata recentemente confermata da Haaz Sleiman nel film interpreterà il marito di Phastos, il supereroe interpretato da Brian Tyree Henry.

L’uscita è prevista per il 6 novembre del 2020.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

