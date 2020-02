È il Mirror a svelare che l’eredità di, secondo il volere dell’attore scomparso il 5 febbraio a 103 anni, verrà devoluto interamente in beneficenza.

Si tratta di una fortuna di circa 61 milioni di dollari (anche se nel titolo dell’articolo il tabloid parla di sterline, nell’articolo si parla di dollari, quindi ipotizziamo sia una svista del titolista), 50 milioni dei quali verranno distribuiti attraverso la sua stessa fondazione benefica, attiva da molti anni con lo scopo di “aiutare chi non riesce ad aiutare sé stesso in altra maniera”. Tra i beneficiari vi saranno la St Lawrence University, dove i Douglas finanziano borse di studio per studenti appartenenti a minoranze o gruppi svantaggiati, il Tempio del Sinai di Westwood, che ospita il Kirk e Anne Douglas Childhood Center, il Kirk Douglas Theatre a Culver City (un vecchio cinema ristrutturato come spazio per rappresentazioni dal vivo) e l’Ospedale pediatrico di Los Angeles. Douglas e sua moglie negli ultimi anni avevano già iniziato a devolvere molti soldi in beneficenza.

Sempre secondo il tabloid, la star non avrebbe lasciato porzioni di questa grande fortuna a suo figlio Michael Douglas, ma la cosa non deve stupire: si stima che l’attore abbia un patrimonio netto di 300 milioni di dollari.