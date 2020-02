Come sappiamosarà uno dei protagonisti del reboot diche approderà nelle sale americane a maggio e anche in quelle italiane con il titolo

Il film, basato su un’idea dello stesso Rock, è stato diretto da Darren Lynn Bousman, già regista di Saw II, Saw III e Saw IV, ma non ha potuto contare sulla partecipazione di Leigh Whannell, sceneggiatore (e anche attore) dei primi tre film.

Whannell ha raccontato a Cinemablend della prima volta che ha scoperto dell’interesse di Chris Rock per il franchise e di come le cose sarebbero potute andare diversamente:

Sarà stato il 2015. Mi disse: “Adoro Saw e ho sempre voluto scrivere un film della saga”. Pensavo si trattasse di una di quelle cose che si dicono alle feste, quando ti dicono: “Ehi, adoro il tuo podcast, mi piacerebbe tanto partecipare a una puntata” e poi spariscono. Credevo che mi stesse prendendo per il cu*o. Alla fine Chris Rock non scherzava e quando l’ho scoperto ho ripensato a quel momento a quella festa. Se avessi saputo che era serio probabilmente gli avrei detto: “Bene, dovremmo passare un po’ di tempo insieme, così ti aiuterò a scrivere quel film”.

Alla fine il regista di L’uomo invisibile ha ammesso di non avere rimpianti:

Credo sia stato per il meglio voltare pagina.

Spiral – L’eredità di Saw arriverà negli Stati Uniti il 15 maggio, il giorno prima in Italia.

Nel cast del film oltre a Chris Rock, troviamo anche Samuel L. Jackson, che vestirà i panni del padre di Chris Rock, Max Minghella – che interpreterà il collega di Rock, William Schenk – e Marisol Nichols che sarà invece il suo capo, Angie Garza.

Questa la sinossi:

Una mente sadica mette in atto una forma contorta di giustizia in SPIRAL, il terrificante nuovo capitolo della saga di SAW. Lavorando all’ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano in maniera inquietante l’orribile passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell’assassino.

A scrivere la pellicola sono stati Pete Goldfinger e Josh Stolberg, su un’idea di Chris Rock.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!