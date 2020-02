, anche prescindendo dall’Oscar come Miglior Attore non Protagonista ottenuto grazie a, viene percepito da anni come uno dei migliori attori in circolazione grazie alla varietà delle sue performance molto spesso supportate anche da trasformazioni fisiche sconvolgenti.

A quanto pare però, ci sono stati dei giorni in cui Christian Bale non veniva visto come un bravo attore e ad avere questa opinione sono stati dei suoi colleghi. Tutto questo avveniva durante la lavorazione di American Psycho, film del 2000 diretto da Mary Harron ispirato all’omonimo romanzo di Bret Easton Ellis.

Bale ne ha parlato recentemente in un’intervista per Le Mans ’66 – La Grande Sfida:

Josh Lucas e io abbiamo fatto un film insieme di recente ed è stato lui a farmi aprire gli occhi su una questione di cui non ero minimamente consapevole. Mi ha detto che tutti gli altri attori del film [American Psycho appunto, ndr.] hanno pensato che fossi il peggior attore che avessero mai visto. Mi ha riferito che continuavano a osservarmi e a parlare di me dicendo “Ma perché Mary ha combattuto per avere questo tizio nel cast? È terribile!”. Ed è stato solo quando ha visto il film che poi ha cambiato idea anche lui. E io ero completamente all’oscuro della critica!

A metà novembre, toccando la questione delle trasformazioni fisiche, Christian Bale dichiarava di aver chiuso con questo modus operandi. L’affermazione era arrivata durante il CBS Sunday Morning. D’ora in avanti basta con le oscillazioni di peso che si tratti di ingrassare o di dimagrire.

“Continuo a ripetere di aver chiuso, ma credo davvero che sia così, sì” ha confermato l’attore, la cui ultima trasformazione risale a Vice – L’uomo nell’ombra, per cui ha dovuto mettere su un bel po’ di peso.

Per Le Mans ‘66 – La Grande Sfida, il film di James Mangold (Logan: The Wolverine) prossimamente nei cinema statunitensi, per l’attore non è stata necessaria alcuna trasformazione oltre al “semplice” dimagrimento dopo l’interpretazione di Dick Cheney nel film di Adam McKay.

Cosa ne pensate di questo aneddoto su American Psycho raccontato da Christian Bale? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti!