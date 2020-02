Per eccesso di abbondanza per la sicurezza e il benezzere del nostro cast e della troupe, e visto l’impegno del locale governo veneziano nell’impedire assembramenti in pubblico come risposta alla minaccia del Coronavirus, abbiamo deciso di interrompere il piano di produzione secondo cui avremmo dovuto girare per tre settimane a Venezia. Si trattava prima parte delle lunghe riprese di Mission: Impossible 7.

Durante questa pausa vogliamo prestare attenzione alla preoccupazione della nostra troupe, e permetteremo a tutti di tornare a casa finché le riprese non potranno riiniziare. Continueremo a monitorare la situazione e lavoreremo insieme alle autorità sanitarie e amministrative mentre si evolverà.