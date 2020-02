Gli studi di Harry Potter a Londra si tingono di verde: dopo la festività natalizie a, al Warner Bros Studio Tour di Watford si celebrerà la casa di

Come riporta il comunicato stampa:

I fan di Harry Potter in visita al Warner Bros Studio Tour London potranno scoprire i segreti di alcuni degli iconici costumi e degli oggetti di scena appartenenti ai loro personaggi preferiti della casa di Serpeverde.

[…]

I visitatori non dovranno usare una pozione Polisucco per scoprire da vicino i segreti della sala comune di Serpeverde visto che, per la prima volta in assoluto, i fan sono invitati a radunarsi attorno all’imponente camino e alle poltrone della sala comune.

Entrando nella Sala Grande, i visitatori saranno accolti da un mare di verde visto che le decorazioni della casa di Serpeverde penderanno dal soffitto incantato.

Per rendere omaggio ad alcuni dei più celebri maghi e streghe, i costumi originali della famiglia Malfoy saranno in esposizione per mostrare ai visitatori come l’ascesa e la caduta del potere abbiano avuto un impatto sul loro aspetto. Sarà inoltre mostrata l’evoluzione dei costumi di Voldemort da orfano a studente a nemesi.