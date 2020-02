Nei mesi successivi all’uscita (e all’enorme successo) diil regista Jordan Peele ha parlato diverse volte della possibilità di realizzare un sequel dell’horror che gli è valso l’Oscar alla miglior sceneggiatura originale.

Ora è il produttore Jason Blum, parlando a The Observer, a spegnere le speranze di chi vorrebbe vedere un seguito:

In realtà [quando nel 2018 parlai del fatto che il regista stava pensando a un sequel] era più un augurio. Penso che all’epoca le mie dichiarazioni siano state diffuse senza contesto. Quello che intendevo dire, e che dico ancora oggi, è che vorrei tantissimo fare un sequel di Scappa – Get Out, ma che lo farei solo se anche Jordan volesse farlo. Per quel che ne so, al momento non ne ha nessuna intenzione.

Scappa – Get Out ha incassato oltre 255 milioni di dollari in tutto il mondo e ha ottenuto la nomination all’Oscar come miglior film.

Peele ha in passato ribadito più volte di non essere interessato a raccontare storie che non siano originali, sequel inclusi. Nel 2017 aveva dichiarato di avere già in programma per il prossimo decennio altri quattro “social thriller”, e Us – Noi era uno di questi.

Insomma, forse non vedremo mai un sequel di Scappa – Get Out, ma aspettiamoci film altrettanto originali dalla mente di Jordan Peele, che sul fronte televisivo è meno “schizzinoso”, avendo riadattato The Twilight Zone insieme a Simon Kinberg e Marco Ramirez. È anche produttore esecutivo di Lovecraft Country, adattamento del romanzo di Matt Ruff per la HBO. Il 12 giugno infine uscirà al cinema il nuovo sequel di Candyman, da lui scritto e diretto da Nia DCosta.

