sembra pronto a tornare nei panni diin– seguito dei– a giudicare dalla sua ultima foto su Instagram

“Sono tornati i capelli corti… indovinate cosa mi aspetta?” ha scritto l’attore, che chiaramente si riferisce al taglio corto di Jacob.

Le riprese del film diretto da David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling e Steve Kloves inizieranno tra pochissime settimane.

Animali Fantastici 3 sarà al cinema il 12 novembre 2021 con Eddie Redmayne come Newt Scamander, Jude Law come Albus Silente e Johnny Depp come Gellert Grindelwald; assieme a loro Ezra Miller (Credence/Aurelius Silente), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) e Katherine Waterston (Tina Goldstein).

Jessica Williams, la comica e conduttrice che ha fatto una breve apparizione nel secondo film, tornerà in un ruolo esteso nei panni della professoressa Eulalie ‘Lally’ Hicks, insegnante alla scuola di magia e stregoneria di Ilvermorny.

Le riprese partiranno in primavera 2020 per la regia di David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling e Steve Kloves. Il film sarà ambientato in parte a Rio de Janeiro.

Contenti per il ritorno di Dan Fogler in Animali Fantastici 3?