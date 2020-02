, il cinecomic DC con protagonista Margot Robbie (da poco arrivato nelle nostre sale) sta per approdare nei cinema del Giappone e dell’Asia orientale (più precisamente il 30 marzo).

Conosciamo tutti ormai le vicissitudini legate al titolo scelto per il cinecomic, e ora la divisione giapponese della Warner Bros. con uno spot diffuso su Twitter ha svelato il titolo scelto per lanciare il lungometraggio in Giappone. La traduzione approssimativa, secondo CBR, sarebbe “Harley Quinn’s Great Awakening: Birds of Prey“.

Potete vedere lo spot qua sotto:

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è arrivato al cinema il 6 febbraio.

Ecco la sinossi:

Avete mai sentito la storia della poliziotta, dell’uccello canterino, della psicopatica e della principessa mafiosa? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo lei sa fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

I protagonisti oltre a Harley Quinn (Margot Robbie), sono Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead), l’investigatrice Renee Montoya (Rosie Perez), Batgirl/Cassandra Cain (Ella Jay Basco), Maschera Nera (Ewan McGregor) e Victor Zsasz (Chris Messina).

Alla regia Cathy Yan, prima regista asio-americana a dirigere un cinecomic.

FONTE: CBR