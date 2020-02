Incassi, ovviamente, ancora bassissimi in Italia: con i cinema chiusi nel nord e il paese in piena psicosi, martedì sono stati raccolti solo 228mila euro, il 70% in meno rispetto a un anno fa. 41mila persone in tutto il paese si sono recate al cinema.

In testa troviamo Gli anni più belli, con 36mila euro e un totale di 4.9 milioni di euro, mentre Bad Boys for Life al secondo posto incassa 31mila euro e sale a 960mila euro. Sale al terzo posto per Il Commissario Montalbano: Salvo amato, Livia mia con 22mila euro e un totale di 46mila euro (quanto avrebbe incassato se non ci fosse stata questa crisi?), mentre al quarto posto Il richiamo della foresta incassa 22mila euro e sale a 729mila euro. Chiude la top-five Parasite, con 20mila euro e 5.2 milioni complessivi.

Per farsi un’idea del crollo verticale degli incassi, va notato che Dolittle riesce a essere in top-ten con 4.300 euro e sole 874 presenze.

INCASSI ITALIA MARTEDÌ 25/02/2020

Gli anni più belli – € 36.745 / € 4.898.429 Bad Boys for Life – € 31.616 / € 960.554 Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia – € 22.848 / € 46.351 Il richiamo della foresta – € 22.187 / € 729.890 Parasite – € 20.462 / € 5.186.913 Sonic – il film – € 15.687 / € 2.231.626 Cattive acque – € 9.478 / € 280.545 La mia banda suona il pop – € 9.068 / € 260.273 Jojo Rabbit – € 4.630 / € 3.893.038 Dolittle – € 4.377 / € 4.531.642

