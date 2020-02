Secondo quanto rivelato da Deadline farà nuovamente coppia con il regista(La Scuola Serale) per una nuova action comedy ancora senza titolo che sarà scritta da Lucia Aniello e Paul W. Downs (Broad City).

Hart produrrà anche il progetto attraverso la Hartbeat Productions insieme a Will Packer e a James Lopez della Will Packer Productions. Anche Lee figurerà come produttore con la Blackmaled Productions. Bryan Smiley e Carli Haney supervisioneranno il progetto per la Hartbeat Productions.

Hart e Will Packer hanno già collaborato insieme in film come La Scuola Serale (diretto da Malcolm D. Lee), Poliziotto in Prova e in Think Like a Man.

Ricordiamo che l’attore era finito in ospedale nel corso della sera di domenica 1° settembre (2019) a causa di un incidente stradale: Hart si trovava a bordo di uno dei suoi veicoli d’epoca nelle colline a sud di Calabasas quando l’auto è andata fuori strada finendo giù la scarpata.

Ha subito tre fratture spinali, due nella sezione toracica e una in quella lombare: per la riabilitazione totale si parla di un anno.

Hart è recentemente apparso in Jumanji: The Next Level, sequel di Jumanji: Benvenuti nella Giungla. Tra i prossimi progetti dell’attore ci sono film come The Man from Toronto, My Own Worst Enemy, Ride Along 3, Uptown Saturday Night e The Great Outdoors.

