Il Korea Herald riporta la notizia secondo cui l’amministrazione della città di Seul ha deciso di stanziare un sostegno finanziario nei confronti delle famiglie che abitano in un seminterrato come la famiglia protagonista di: l’obiettivo è quello di migliorare le loro condizioni di vita.

I seminterrati sono piuttosto comuni nella Corea del Sud, sono un tipo di abitazione popolare e a basso costo: nel 2015 nel paese si contavano circa 383mila appartamenti di questo tipo, il 59.3% dei quali nella capitale. Gli abitanti del 78% di questi appartamenti appartengono al 30% di popolazione che guadagna di meno.

Insieme alla Korea Energy Foundation, il governo metropolitano di Seul offrirà 3.2 milioni di won per famiglia da spendere per migliorare i sistemi di riscaldamento, rimpiazzare i pavimenti, installare condizionatori, deumidificatori, ventilatori, finestre e allarmi antincendio. L’operazione rientra in uno sforzo più ampio dell’amministrazione volto a migliorare le condizioni di vita nelle abitazioni vecchie, ma chi vive nei seminterrati avrà la priorità: potrà richiedere i finanziamenti chi ha un reddito inferiore al 60% del reddito medio di una famiglia di Seul. Ogni anno si cercherà di ampliare la soglia di accesso.

Come mostrato in Parasite, il film di Bong Joon-ho vincitore dell’Oscar, i seminterrati tendono a essere molto stretti, umidi e maleodoranti a causa dell’assenza di luce e ventilazione, in particolare quando la città si ritrova vittima degli allagamenti estivi. L’appartamento della famiglia Kim ha un ruolo molto importante nella pellicola, in netto contrasto con la splendida villa dei Park (dotata anche di un giardino, una vera rarità a Seul), a sottolineare la disparità di classe. In una scena iconica l’intero quartiere dove vivono i Kim viene allagato a causa della stagione delle piogge, e la loro stessa casa finisce sott’acqua. La rilevanza internazionale del film potrebbe aver contribuito a convincere l’amministrazione locale a intervenire a favore di una fetta della popolazione in evidente difficoltà.