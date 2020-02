Ieri, nella nostra sezione dedicata ai fumetti, vi abbiamo parlato di Star Wars: The High Republic.

Di cosa si tratta?

Ecco un estratto del nostro approfondimento:

È di queste ore l’annuncio ufficiale della partenza di Project Luminous, la prima produzione del canone ufficiale che punterà i riflettori sul passato della galassia con il titolo collettivo Star Wars: The High Republic, l’Alta Repubblica, in una serie di pubblicazioni interconnesse che andranno a formare un’unica grande storia […] Poco o nulla è dato sapere sui contenuti delle storie, se non la fascia temporale – 200 anni prima di La minaccia fantasma – e un nome legato all’identità dei nemici dei Jedi, i Nihil, guerrieri dall’aspetto cripto-tecnologico alla Mad Max

Stando a quanto specificato dalla Disney in un comunicato stampa, Star Wars: The High Republic non andrà a sovrapporsi ai film e alle serie TV in programma:

Questo periodo della timeline di Star Wars non andrà a sovrapporsi con nessuno dei film o delle serie TV attualmente pianificati per entrare in produzione e darà ai creativi e ai vari partner lo spazio di manovra necessario a raccontare delle storie di Star Wars in una timeline mai esplorata in precedenza.

Vi ricordiamo che i film di Star Wars e la prima serie TV di Guerre Stellari, The Mandalorian, saranno disponibili su Disney+ a partire dal 24 marzo.

Fino al 23 marzo, i fan potranno abbonarsi alla piattaforma con forte sconto. Si tratta di un’offerta pre-lancio che equivale a circa 5 euro al mese e che sarà disponibile solo fino al 23 marzo. Durante questo mese sarà possibile pre-abbonarsi alla piattaforma per 12 mesi al prezzo di 59.99 euro, con uno sconto del 16% sul prezzo annuale di listino di 69.99 euro e del 30% sul prezzo mensile di listino di 6.99 euro.

Il film di J.J. Abrams è arrivato al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

