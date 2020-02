Mentre alcune regioni iniziano a pensare alla riapertura degli esercizi entro pochi giorni (e altre invece impongono la chiusura fino al 4 marzo ), continuano a mantenersi sui minimi gli incassi nei cinema italiani. Anche mercoledì si è registrato un calo dell’83% rispetto a una settimana fa, da 1.3 milioni di euro a soli 222mila euro, con poco meno di 41mila presenze su tutto il territorio. È una situazione dalla quale sarà difficile recuperare in tempi brevi: ci vorrà l’impegno di tutti, nel frattempo i dati di febbraio sono diventati impossibili da confrontare con gli anni precedenti a fini statistici.

Rimane in testa Gli anni più belli, con 39mila euro e 4.9 milioni di euro, al secondo posto Bad Boys for Life incassa 34mila euro e sale a 995mila euro in una settimana, mentre al terzo posto Parasite raccoglie 23mila euro e sale a 5.2 milioni di euro. Quarta posizione per Il richiamo della foresta, con 21mila euro e 751mila euro complessivi, mentre chiude la sua corsa di soli tre giorni al quinto posto Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia, con 21mila euro e 68mila euro. Da notare al decimo posto il documentario Permette? Alberto Sordi, con circa quattromila euro.

INCASSI ITALIA MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2020

Gli anni più belli – € 39.339 / € 4.939.034 Bad Boys for Life – € 34.767 / € 995.493 Parasite – € 23.784 / € 5.210.822 Il richiamo della foresta – € 21.885 / € 751.736 Il Commissario Montalbano: Salvo amato, Livia mia – € 21.275 / € 67.980 Sonic – il film – € 12.620 / € 2.244.444 Cattive acque – € 9.702 / € 290.273 La mia banda suona il pop – € 8.279 / € 268.552 Memorie di un assassino – € 4.732 / € 238.820 Permette? Alberto Sordi – € 4.086 / € 11.526

