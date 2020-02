L’ Hollywood Reporter ha incontratoper parlare di, delle polemiche e anche dell’emergenza Coronavirus.

“È molto difficile per me anche solo pensarci” ha detto l’attrice sull’emergenza partita dalla Cina. “Le persone stanno facendo la cosa giusta, badando a loro stesse e agli altri. Sono così commossa dal fatto che non escano di casa da settimane. Spero in un miracolo e che tutto ciò finisca presto“.

Parlando di polemiche, la regista Niki Caro ha risposto a chi ha accusato la Disney di non aver ingaggiato una regista asiatica:

Sebbene si tratti di una storia cinese di vitale importanza e sia ambientata nella cultura e nella storia cinese, c’è anche un’altra cultura in gioco, che è quella della Disney. Chiunque fosse stato incaricato di dirigere la pellicola avrebbe dovuto di gestire entrambe, ed eccomi qui.

Prima dell’inizio delle riprese in rete circolavano voci sulla possibilità che il protagonista fosse un uomo o che Mulan fosse interpretata da una donna bianca. Tutte false, a detta della regista:

Questa è stata la prima volta che ho dovuto fare i conti con un film così colossale con l’internet di oggi. Avevo abilitato le notifiche di Google alert, perciò leggevo continuamente queste notizie: “Oh, all’inizio doveva esserci un maschio bianco tra i protagonisti” o “Sceglieranno Jennifer Lawrence”. Era tutto falso.

Sull’assenza di Mushu, cosa che ha scontentato molti dei fan, è intervenuto Stanley Rosen, professore della USC:

Mushu era molto popolare negli Stati Uniti, ma i cinesi lo odiavano. Questo drago in miniatura banalizzava la loro cultura.

Come raccontato da Niki Caro a Milano:

Il film d’animazione è incredibile, amatissimo da tutti, ma Mushu non era riproducibile fedelmente dal vero: funziona perfettamente nell’animazione e nel doppiaggio, ma il nostro modo per rispettarlo nel migliore dei modi è stato quello di lasciarlo all’animazione. Noi puntiamo a una storia più vera, intima ed epica. Apprezzo molto l’umorismo di Mushu, nel nostro film abbiamo ricreato umorismo nei rapporti “reali” di Mulan, e ovviamente nelle situazioni: anche solo per via della strana situazione di essere una donna nei panni di un uomo.

La regista ha poi parlato di un bacio tagliato tra Mulan e Chen Honghui (Yoson An) dopo alcune proiezioni di prova, su richiesta di una commissione in Cina:

[Il bacio] era davvero bello, ma la commissione cinese ci ha detto: “No, non potete inserirlo, al pubblico cinese non sembra giusto”. Perciò l’abbiamo rimosso.

Non è chiaro per il momento se il bacio sia stato tagliato anche nelle versioni rivolte al resto del mondo.