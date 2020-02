L’ultima volta che Robert Englund ha vestito i panni di Freddy Krueger al cinema è stato in Freddy vs. Jason del 2003. L’iconico personaggio di Nightmare è apparso poi al cinema nuovamente nel reboot approdato nelle sale nel 2010, anche se Englund non era coinvolto nel progetto. Ritornare nei panni di Freddy in un film in live-action ora come ora sembra una cosa abbastanza improbabile, ma se venisse realizzato un film animato basato sul noto franchise di Nightmare? Parlando con Syfy Wire durante una recente intervista Englund si è detto favorevole a quest’ultima soluzione:

Ora, se avessero realizzato una versione animata con un budget elevato, un film animato basato su una graphic novel, avrei adorato prestare la voce per il progetto. Sì, sarebbe davvero divertente da fare.

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale del primo capitolo di Nightmare – Dal Profondo della Notte:

L’adolescente Nancy sogna macabri incubi, dove qualcosa di mostruoso e terrificante mostra la volontà di ucciderla senza pietà. Il problema è che i danni inferti nel sogno sembrano inspiegabilmente ripercuotersi nella realtà. Nel frattempo, i suoi compagni di classe, le cui notti sono infestate dagli stessi incubi, vengono trucidati nel sonno dall’orribile demone. Nancy sembra essere l’unica a rendersi conto di quanto stia succedendo, ma la polizia ignora i suoi appelli…

