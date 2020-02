Nel corso dell’ultimo saluto aallo Staples Center che ha radunato ben 20.000 persone , Vanessa Bryant ha omaggiato il marito scomparso citando un aneddoto legato a, il film di Nick Cassavetes con Rachel McAdams e Ryan Gosling.

La donna ha infatti raccontato di aver ricevuto in dono da Kobe l’abito blu indossato dalla McAdams sul set del film:

Quando gli chiesi il perché di quel vestito blu, lui rispose che era nella scena in cui Allie torna da Noah. Speravamo di invecchiare insieme come nel film.

La costumista Karyn Wagner ha raccontato la sua reazione alla scoperta all’Hollywood Reporter:

Non ne avevo la minima idea. Una volta finite le riprese, riposi quel vestito in una scatola e andò a finire in magazzino. […] Ho cominciato a piangere, mi sto ancora asciugando le lacrime. Che bellissimo elogio. Sono così onorata di aver contribuito in porzione così piccola alla storia di questo uomo splendido.

Bryant aveva 41 anni: nato a Philadelphia nel 1978, era figlio dell’ex giocatore dell’NBA Joe “Jellybean” Bryant. Crebbe, sportivamente parlando, in Italia dove imparò i fondamentali europei, ma passò l’intera carriera NBA nei Los Angeles Lakers, con cui conquistò cinque titoli in ben 20 anni. Partecipò, con la nazionale americana, ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 e Londra 2012, vincendo in entrambe i casi la medaglia d’oro.