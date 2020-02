Non completa un film da Maps to the Stars del 2014, e Netflix ha rifiutato gli script di due episodi di una miniserie da lui proposta. Ora sta proponendo quegli script ad altri studios, in attesa di un possibile adattamento del suo romanzo Consumed, e nel contempo sta completando uno script “molto personale”. “Qualsiasi progetto ottenga il via libera per primo, lo farò,” spiega. “Non importa essere in Canada o meno, con il cinema indipendente. È difficile riuscire a fare un film. Più il film è strano, più resistenza otterrai.”

“È sempre stato un processo lungo e difficile,” continua. “Anche nell’era dello streaming. Si accumulano possibili investitori, poi si perde l’interesse, più investitori. Magari parli con Canal+ o un canale televisivo, aspetti e speri.”

[…] Sebbene non sia un grande appassionato dei film supereroistici del mainstream americano, che giudica “completamente asessuali”, crede che l’erotismo contagioso che spinge oltre i limiti e che una volta lo rappresentava sia vivo e vegeto in film contemporanei come Raw di Julia Ducournau e Below her mouth di April Mullen. “Per me, i film sono sesso,” riflette. “I film sono fatti per il sesso, non c’è alcun dubbio.”