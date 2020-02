Si è svolta venerdì sera la 45esima edizione dei César : l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma ha premiatodi Ladj Ly come miglior film, e Roman Polanski come miglior regista per L’ufficiale e la spia

Fuori dalla Salle Pleyel di Parigi si erano radunati molti manifestanti per protestare contro i probabili riconoscimenti nei confronti del regista, il quale ha deciso di non partecipare alla cerimonia presagendo tensioni. Solo poche settimane fa l’intero consiglio d’amministrazione dell’accademia si era dimesso come reazione a una lettera aperta, firmata da centinaia di membri, in cui si chiedeva una completa ristrutturazione dell’organizzazione.

Nominato a 12 César, L’ufficiale e la spia alla fine ne ha ottenuti tre: regista, sceneggiatura e costumi. Parasite ha inevitabilmente vinto il premio come miglior film straniero, mentre Ritratto della giovane in fiamme ha ricevuto solo il premio per la miglior fotografia.

CÉSAR 2020: TUTTI I PREMI