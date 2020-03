Ieri seraha vinto il Leone D’Argento per la migliore interpretazione maschile per, il film di Giorgio Diritti su Antonio Ligabue la cui uscita era prevista per giovedì 27 febbraio ma è stata sospesa a causa dell’ emergenza Coronavirus

Dopo la vittoria, il produttore Carlo Degli Esposti (come riporta Cinecittà news) ha aggiornato su quando potremo vedere la pellicola:

Vogliamo essere i primi a rompere la paura che tiene le sale chiuse. Usiamo questo successo per riaprirle. Appena ci saranno i presupposti minimi, d’accordo con 01 e Rai Cinema, o questa o la prossima settimana, forse con uscite a scacchiera. Usciamo in una situazione postbellica ma ne saremo orgogliosi anche se sarà complicato riaffezionare il pubblico alle sale ma ce la metteremo tutta. Era un momento felice per il cinema italiano subito primo dell’emergenza e lo è perché siamo tornati a raccontare le storie che ci piacciono con sincerità.

Anche Germano ha commentato l’attuale situazione di emergenza che sta investendo l’intero Paese, oltre al mondo dell’esercizio cinematografico: