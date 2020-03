Gli anni più belli domina la classifica nel primo weekend con i cinema chiusi al nord Italia. La chiusura delle sale nel settentrione e la psicosi da Coronavirus nel resto del paese, insieme alla mancanza di nuove uscite, hanno paralizzato i cinema: lo dimostrano gli incassi ai minimi del weekend appena trascorso, il primo investito completamente dalle misure varate per l’emergenza, e sarà così anche per il prossimo.

Tra giovedì e domenica sono stati incassati 2 milioni di euro, con circa 324mila presenze: il calo rispetto al weekend precedente (colpito dalle misure nella giornata di domenica) è del 72%, mentre rispetto a un anno fa è addirittura del 93%. Una cosa simile non si era mai vista, e non sarà facile ritornare alla normalità quando verranno riaperte le sale.

In testa, dicevamo, Gli anni più belli, che incassa solo 375mila euro e sale a 5.3 milioni di euro: il film di Gabriele Muccino è stato molto penalizzato dalla situazione, in quanto poteva senza dubbio ottenere risultati più alti entro la fine della sua corsa. Seconda posizione per Bad Boys for Life, che incassa 275mila euro e sale a 1.2 milioni di euro, mentre Il richiamo della foresta incassa 267mila euro e sale a un milione complessivo.

Si piazza al quarto posto Parasite, con 240mila euro e un totale di 5.4 milioni di euro. Chiude la top-five Sonic – Il film, con 150mila euro e un totale di 2.4 milioni di euro.

Le (pochissime) nuove uscite si piazzano fuori dalla top-ten: Doppio sospetto debutta al dodicesimo posto con 36mila euro, mentreal venticinquesimo posto troviamo La Gomera, con 8.400 euro. Trentanovesimo posto per La partita, con 2.600 euro.

INCASSI ITALIA 27/2 – 1/3

Gli anni più belli – € 375.851 / € 5.315.967 Bad Boys for Life – € 275.031 / € 1.271.568 Il richiamo della foresta – € 267.609 / € 1.018.818 Parasite – € 240.426 / € 5.451.436 Sonic – il film – € 150.313 / € 2.395.992 Cattive acque – € 113.241 / € 403.698 La mia banda suona il pop – € 84.326 / € 353.210 Odio l’estate – € 55.751 / € 7.408.409 Memorie di un assassino – € 50.018 / € 291.814 Dolittle – € 45.982 / € 4.580.328

