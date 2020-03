, attore, produttore e autore televisivo noto soprattutto per la celebre trasmissione, è morto a 93 anni a causa di un cancro alla vescica. La notizia è stata confermata dalla moglie Kedakai Mercedes Lipton.

Preside emerito dell’Actors Studio Drama School, prestigioso programma triennale della Pace University di new York, Lipton ha creato e condotto Inside the Actors Studio, programma televisivo trasmesso sulla tv via cavo Bravo TV a partire dal 1994 e distribuito in 125 nazioni in tutto il mondo. Dal 2019 viene trasmesso dalla Michael Schimmel Center of the Arts alla Pace University di New York sul canale Ovation, che ha acquisito i diritti di tutte le stagioni precedenti (Lipton ha lasciato il programma in occasione dell’acquisizione).

Nato inizialmente nel 1992 come serie di seminari per gli studenti di recitazione, Inside the Actors Studio consiste in lunghe conversazioni faccia a faccia con alcuni dei più grandi volti del cinema internazionale davanti a un pubblico composto da studenti del programma. Nella sua lunga storia è stato nominato a 21 Emmy, vincendone uno nel 2013.

Beloved Inside the #ActorsStudio host James Lipton has died at 93. We’ll miss him dearly, but we wish him peace as he arrives at those pearly gates. 💙 #RestInPeace https://t.co/BiFutYhYM0 — Ovation (@ovationtv) March 2, 2020

Ovviamente un personaggio così iconico non poteva non essere parodizzato anche da I Simpson e dal Saturday Night Live: