In questi giorni vi stiamo aggiornando sulle conseguenze che l’emergenza Coronavirus sta avendo sul mondo del cinema nel nostro paese: non solo per quanto riguarda la chiusura delle sale, ma anche per il blocco alle riprese di(e probabilmente anche Red Notice ).

Il settimo episodio del franchise con Tom Cruise doveva essere girato durante il Carnevale di Venezia la settimana scorsa, ma a causa dell’emergenza la Paramount ha sospeso le riprese rimandando a casa il cast e la troupe, e poi ha fermato anche la sessione romana che sarebbe dovuta durare un mese.

In attesa di sapere se la produzione verrà definitivamente cancellata e spostata altrove, oppure se verrà semplicemente rinviata, il regista Christopher McQuarrie ha pubblicato in questi giorni diverse suggestive foto da Venezia che potete vedere qui sotto:

L’ultima immagine risale a ieri, e vede McQuarrie nuovamente in studio… con un plettro di Hans Zimmer. Sono infatti in corso le sessioni di registrazione della colonna sonora di Top Gun: Maverick, con il coinvolgimento proprio di Zimmer:

In Mission: Impossible 7 e 8 ritroveremo, oltre a Tom Cruise, anche Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Nicholas Hoult, Vanessa Kirby e Shea Whigham. Christopher McQuarrie scriverà e dirigerà i due film (il terzo e il quarto da lui scritti e diretti). Continua poi la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-poduzione e della distribuzione.

Ricordiamo che il franchise finora ha raccolto 3.5 miliardi di dollari in tutto il mondo nell’arco di sei film, l’ultimo dei quali ha registrato gli incassi più alti sia negli USA (220 milioni di dollari) sia nel mondo (791 milioni di dollari), oltre che le critiche migliori della saga (97% su Rotten Tomatoes).

Il settimo episodio arriverà nelle sale americane il 23 luglio 2021, mentre l’ottavo arriverà il 5 agosto 2022.

