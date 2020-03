Nel corso diha ammesso una certa delusione per non esser stata candidata agli Oscar per la sua interpretazione in Le ragazze di Wall Street

“Mi ha rattristato un po’ la cosa perché se n’è parlato così tanto” ha dichiarato l’attrice e cantante. “Ho ricevuto tantissimi complimenti, molti di più che in tutta la mia carriera, ho letto tantissimi: ‘Sarà candidata all’Oscar. Succederà, altrimenti sono pazzi’. Ho letto tutti quegli articoli pensando: ‘Oddio, succederà davvero?’, poi non è successo e ho pensato: ‘Ahia’. È stata un po’ una delusione“.

L’attrice è stata una delle ospiti del “2020 Vision: Your Life in Focus Tour” della Winfrey sabato scorso e in tale occasione ha ammesso un certo senso di colpa per aver deluso i suoi amici.

“Gran parte del mio staff è con me da anni – 20, 25 anni – e credo che avessero molte speranze, anche loro lo volevano. Perciò mi è sembrato di aver deluso un po’ tutti” ha commentato.

La Lopez ha comunque dimostrato di aver superato la delusione:

Ti rendi conto di dipendere dal giudizio delle persone, vuoi che la gente ti dica che sei stata brava e io mi sono resa conto che non è vero: “Non ne hai bisogno, lo fai perché ami questo mestiere”. Non mi serve un premio che mi dica che sono all’altezza.

Le ragazze di Wall Street – in originale Hustlers – è basato su un articolo del New York Magazine del 2015 scritto da Jessica Pressler ed intitolato “The Hustlers at Scores”, articolo che segue la vera storia di un gruppo di impiegate di uno strip club che collaborano per rubare molto denaro ai propri clienti, principalmente broker di Wall Street.

Questa la sinossi diffusa dalla Lucky Red, che ha distribuito il film il 7 novembre 2019: