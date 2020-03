Attualmente, i piani circa l’uscita in sala dinon sono variati.

Il film di Cary Fukunaga che ritroverà Daniel Craig nei panni della celebre spia arriverà nelle sale a inizio aprile, dall’8 a essere precisi. Per il momento l’emergenza sanitaria collegata al nuovo Coronavirus ha causato la cancellazione del tour stampa in Cina anche se, ovviamente, si naviga a vista considerato che la maggior parte dei cinema della nazione sono chiusi.

Ora però il celeberrimo sito MI6, uno dei più noti fra il fandom di James Bond, ha pubblicato una lettera aperta indirizzata ai distributori MGM e Universal e alla casa di produzione Eon per chiedere un posticipo dell’uscita di No Time To Die.

Con il Coronavirus che si avvicina a diventare un’effettiva pandemia, è arrivato il momento di mettere la salute pubblica prima delle agende dettate dal marketing e dei costi che si originano dalla cancellazione di eventi pubblici.

Rimandate l’uscita di No Time To Die all’estate periodo in cui, secondo gli esperti, l’epidemia avrà già raggiunto il picco e sarà sotto controllo. È solo un film. La salute e il benessere dei fan in tutto il mondo e delle loro famiglie è più importante. Abbiamo atteso 4 anni per vedere questo film. Aspettare una manciata di mesi in più non danneggerà la qualità del film e, anzi, non farà altro che aiutare il box office dell’ultimo film con Daniel Craig nei panni di James Bond.