è attualmente impegnato nel montagggio di Last Night in Soho pellicola che il regista ha voluto ambientare proprio nel centro di Londra.

Noto sostenitore dell’esperienza cinematografica sul grande schermo, Edgar Wright ha condiviso la sua idea durante la conferenza della UK Cinema Association sul come il cinema possa vincere la battaglia contro Netflix e lo streaming:

Mi piace guardare un po’ di robe su Netflix, ma, a un certo punto, sento la necessità di uscire, di abbandonare il divano. Mi piace andare al cinema. La TV e lo streaming stanno facendo un sacco di rumore, ma ho sempre cercato di fare delle pellicole che possano far avvertire nel pubblico la necessità di vederle su un grande schermo.

Il filmmaker spiega che i proprietari dei cinema dovrebbero fare di tutto per assicurare agli avventori delle esperienze audio video di qualità:

Tutto quello che puoi fare per rendere più magico tutto questo è molto importante. Non penso che nessuno voglia perdere la battaglia contro Netflix perché la gente va al cinema e non riceve nulla in cambio da questa esperienza. Deve esserci un perché che ti porta a vedere un film in questo stanzone e non su un iPhone mentre si sta in treno

Edgar Wright aggiunge che cerca di andare al cinema più di una volta alla settimana ammettendo un certo stupore nel constatare come molti addetti ai lavori dell’industria non vadano a vedere le proiezioni pubbliche per “tastare il terreno”:

Sono sempre abbastanza sorpreso dal fatto che molti addetti ai lavori non vanno a vedere i film al cinema, con un vero pubblico. Resteresti sorpreso nello scoprire quanti sono a non fare questa cosa che, per me, è importantissima.

Ed è durante queste circostanze che Wright prova frustrazione per l’eccessiva lunghezza delle pubblicità proiettate prima dei film:

Le pubblicità sono troppo lunghe. Capisco che siano necessarie, però sono troppo lunghe e lo dico da cliente.

Motivo, quello del minutaggio aggiuntivo degli spot, per cui a volte sceglie di vedere i film troppo lunghi a casa

Non accade in tutte le catene, alcune sono peggiori di altre.

Cosa ne pensate delle parole di Edgar Wright? Dite la vostra nello spazio dei commenti!