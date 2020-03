a generare più interesse nel pubblico americano in una ricerca fatta in materia di possibili film tratti dai videogiochi.

Visto il recente successo di Sonic – Il Film e l’interesse con cui vengono seguiti gli aggiornamenti sull’imminente inizio delle riprese di Uncharted l’Hollywood Reporter ha realizzato, fra il 21 e il 23 febbraio, un sondaggio condotto su 2.200 adulti americani e, fra le varie domande, erano presenti anche quelle relative agli eventuali moviegame di alcune celeberrime IP videoludiche.

Il maggior interesse è quello suscitato da Super Mario, la leggendaria icona della Nintendo: il 44% degli intervistati ha ammesso di nutrire “molto” o “un certo” interesse su un nuovo film di Super Mario. Al secondo posto, col 37%, troviamo la mascotte della Namco ideata da Toru Iwatani, Pac-Man, a pari merito con un’altra IP della Nintendo, la saga di Mario Kart quella che raccoglie i personaggi del Mondo dei Funghi (e non solo quelli) impegnati in delle variopinte e spericolate gare a bordo di kart (o moto). In tutti e tre questi casi, la percentuale di persone interessate era sostanzialmente la stessa nei segmenti maschili e femminili.

Gli altri franchise presenti nel sondaggio sono Donkey Kong (Nintendo, 36%), Grand Theft Auto (Rockstar, 34%), Call of Duty (Activision, 32%), The Legend of Zelda (Nintendo, 31%) e Super Smash Bros (28%).

Abbastanza curioso notare come uno dei giochi più attesi, venduti e apprezzati dell’ultimo anno e mezzo, Red Dead Redemption, si attesti solo al 22%, mentre, visto il target prevalentemente pre-adolescenziale, i must Minecraft e Fortnite si attestano, rispettivamente, al 20 e al 19%.

Di recente, abbiamo parlato del film di Call of Duty con Stefano Sollima, il regista collegato al progetto. Durante gli impegni stampa per ZeroZeroZero, ci ha spiegato che, attualmente, tutto si trova in un limbo.

Tornando a Nintendo, sappiamo che sarà la Illumination Entertainment di Cattivissimo Me a riportare l’icona della Grande N al cinema con un film animato di cui, da diverso tempo, non sappiamo più nulla. L’idraulico italoamericano della Nintendo era già apparso nelle sale con il fallimentare lungometraggio del 1993 con Bob Hoskins nei panni del personaggio. Film che, col passare del tempo, ha comunque assunto lo status di cult trash.

