A fronte delle revisioni generali che hanno interessato il calendario delle uscite cinematografiche nazionali, anche alcuni degli eventi di Nexo Digital previsti per le prossime settimane verranno ripianificati come da dettagli qui a seguire. 4 marzo: Marianne & Leonard. Parole d’amore. A partire dal 5 marzo il film sarà in replica nelle sale che aderirnanno all’iniziativa. Fino al 4 marzo: Il Commissario Montalbano. Salvo amato, Livia mia. 11 marzo: replica di Fabrizio De André e la PFM. Il concerto ritrovato. 17 marzo: Fidelio della Royal Opera House in diretta al cinema da Londra. L’uscita di My Hero Academia – The Movie 2 | Heroes: Rising sarà posticipata al mese di maggio. L’uscita de La concessione del telefono è al momento sospesa.

Il trailer di My Hero Academia – The Movie 2 era arrivato online a inizio febbraio.

Il nuovo lungometraggio ritroveremo Deku, Bakugo, Todoroki e tutti gli altri studenti della classe 1- A. All Might, l’eroe numero 1 ammirato in tutto il mondo, a malincuore dovrà rinunciare al suo ruolo di simbolo della pace. Proprio per questo, una figura oscura che si muove dietro le quinte deciderà di uscire allo scoperto. E un Villain di nome Nine farà la sua comparsa…

My Hero Academia è il manga creato da Kohei Horikoshi con oltre 24 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Questo nuovo cortometraggio conferma lo staff delle serie animate e del film precedente: il regista Kenji Nagasaki, lo sceneggiatore Yousuke Kuroda, il character designer Yoshihiko Umakoshi, il compositore della colonna sonora Yuuki Hayashi e lo studio di animazione Bones.

