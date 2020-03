Secondo quanto riportato da Collider il rapper e attore statunitensesarebbe ufficialmente entrato a far parte del cast del film con impronta musicale di, progetto basato sulla nota serie educativa americana creata da Ganz Cooney e Lloyd Morriset nel 1969 andata in onda sulla PBS.

Del cast del film, che sarà diretto da Jonathan Krisel (Portlandia) per la Warner Bros., troviamo anche Anne Hathaway in un ruolo principale.

La storia del film si concentra su gli abitanti di Sesame Street che vengono misteriosamente espulsi dal loro quartiere. In seguito si ritrovano a collaborare con la conduttrice dello show Sally Hawthorne (Hathaway), per dimostrare a tutti che Sesame Street esiste veramente. Chance the Rapper vestirà i panni dell’assistente del sindaco.

Il film arriverà nelle sale americane il 14 gennaio 2022.

Sesame Street mescola live-action e marionette, ed è ritenuta la casa di personaggi come Big Bird, Bert, Ernie, Grover, Oscar the Grouch, Cookie Monster e Elmo, tutti creati dal celebre artista Jim Henson.

Il progetto verrà prodotto da Shawn Levy (Arrival) insieme a Michael Aguilar (Kidding). Chris Galletta ha scritto la bozza più recente della sceneggiatura. Bo Burnham sta contribuendo al progetto scrivendo delle canzoni originali per il lungometraggio.

Ricordiamo che sono già stati realizzati due film tratti dallo show, ovvero Sesame Street Presents Follow That Bird nel 1985 e Le Avventure di Elmo in Brontolandia nel 1999.

Recentemente abbiamo visto Chance the Rapper sul grande schermo in film come Between Two Ferns: Il Film e anche nel cast vocale del nuovo adattamento Disney di Il Re Leone.

Cosa ne pensate di questa nuova entrata nel cast del progetto? Ditecelo nei commenti!