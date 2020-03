Dall’adattamento a romanzo diad opera di Rae Carson giungono alcuni dettagli su una scena chiave del film, ovvero il passaggio di spada laser tra Rey e Kylo Ren nel terzo atto della pellicola.

Il libro, in uscita il 17 marzo, è stato venduto in anteprima alla C2E2 di Chicago, e così hanno iniziato a trapelare immagini e anticipazioni che vanno a colmare eventuali lacune e a fornire ulteriori dettagli su alcuni aspetti del film.

Sul momento in cui Rey passa la “spada di Luke” a Ben Solo leggiamo:

La visione cambiò. C’era Luke, a gambe incrociate sull’isola di Ahch-To, che tremava per lo sforzo mentre mandava una proiezione di se stesso sul campo di battaglia di Crait. Ancora un altro flash, questa volta di Leia nel quartier generale nella giungla, che dava tutta se stessa per raggiungere Ben con la mente per l’ultima volta. Erano tutte manifestazioni dello stesso potere. E adesso Rey lo avrebbe usato a modo suo. Sollevò la sua spada come se stesse per colpire e cercò di instaurare il legame che aveva condiviso con Ben. Glielo mostrò. Lui la accolse e le lebbra di Rey si aprirono per la sorpresa. Adesso era diverso. Il legame era…giusto. Bello. Come un ritorno a casa.

Ben fu altrettanto sorpreso, e insieme persero secondi preziosi godendosi questa nuova condivisione. È così che avrebbe dovuto essere sin dall’inizio. Una vera diade.