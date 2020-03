Arriva sempre da Hnentertainment la notizia che le riprese di, sequel del film di Scott Derrickson uscito nel 2016, si terranno anche in Norvegia, location diventata sempre più popolare per le produzioni hollywoodiane (di recente ha ospitato la lavorazione di No Time To Die e, per restare in casa Marvel Studios, anche di Black Widow). Il sito aggiunge anche che, con tutta probabilità, un po’ di scene in esterni verranno girate nuovamente a New York.

Qualche settimana fa, era stato segnalato che la lavorazione della pellicola sarebbe partita nel mese di maggio in Inghilterra, presso i Longrcross Studios (che abbiamo avuto la possibilità di visitare, insieme agli Shepperton Studios, nella set visit del primo Doctor Strange).

La regia sarà, se tutto andrà secondo i piani, di Sam Raimi e in tal senso ci aspettiamo un annuncio ufficiale entro le prossime settimane.

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel di Doctor Strange è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego: sarà nei cinema il 7 maggio 2021 e le riprese partiranno a maggio.

Il film vedrà nuovamente nel cast Benedict Cumberbatch nei panni dell’iconico supereroe ed era stato annunciato come il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror: “Sarà il primo cinecomic terrificante dell’Universo Cinematografico Marvel”, aveva promesso Scott Derrickson, che però a gennaio ha lasciato il film per divergenze creative.

Accanto a Benedict Cumberbatch nel cast troveremo Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch. Il film avrà una certa rilevanza perché per la prima volta un progetto Marvel Studios sarà direttamente collegato con una serie Disney +. In questo caso si tratta di WandaVision.

