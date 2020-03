Il nuovo Coronavirus che, dal mercato alimentare della città cinese di Wuhan, si è poi propagato in buona parte del pianeta, continua a gettare nell’incertezza più totale molti settori, industria cinematografica compresa, tanto che dopo il recente rinvio di No Time to Die le prossime “teste a saltare” potrebbero essere quelle di

“Siamo in un territorio sconosciuto”. Sono queste le parole che un un esercente ha espresso parlando con Deadline proprio a margine del rinvio a novembre del debutto del Bond movie con Daniel Craig. Difficile dargli torto, aggiungiamo noi, visto che il mondo non si era mai trovato ad affrontare una minaccia simile.

È lo stesso magazine di cinema a rivelare quello che già davamo per scontato: in ogni studio c’è una vera e propria “stanza della guerra” dove si discutono i destini delle prossime uscite cinematografiche programmate per i prossimi tre mesi e come distribuire l’impatto del Coronavirus sul box-office globale.

Al momento non c’è nulla di confermato, ma proprio in virtù dei notevoli incassi garantiti dai mercati asiatici, cinese in primis, eventi come Vedova Nera, il film Marvel Studios in arrivo a maggio, e Fast & Furious 9 della Universal previsto per il 22 maggio, potrebbero essere le prossime pellicole a essere congelate a data da destinarsi.

La Disney è ancora determinata a non spostare la release di Vedova Nera, così come la Universal con Fast & Furious 9, ma si naviga a vista. Molte fonti del circuito degli esercenti hanno sentito voci relative al possibile slittamento di Vedova Nera al 6 novembre, data di uscita di Gli Eterni (che finirebbe poi nel calendario del 2021). Eppure, allo stato attuale delle cose, la major sta continuando a dire agli esercenti che nulla è cambiato.

Vada come vada, le uscite marzoline di Onward – Oltre la Magia (rimandato al 16 aprile in Italia), A Quiet Place II (sempre ad aprile in Italia) e Mulan saranno con tutta probabilità la chiave di volta per determinare il da farsi con i film citati.

Vale la pena notare che, in casa Warner, le release di Scoob! (il film animato di Scooby-Doo) e Wonder Woman 1984 restano programmate, rispettivamente, al 15 maggio e al 5 giugno.

Continueremo a monitorare con attenzione l’evolversi di una situazione che tocca tutti in prima persona, BadTaste in primis, considerato che con l’industria paralizzata ne consegue che anche i relativi investimenti pubblicitari risultano fermi. Con tutto il disagio che ne consegue…