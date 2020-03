Durante un’intervista con Screen Rant , in occasione della promozione del film Netflix Spenser Confidential ha parlato brevemente disvelando che vorrebbe che l’antagonista della nuova storia fosse…, il suo personaggio.

Dopo alcuni conflitti con T’Challa in Black Panther, M’Baku si è rivelato un grande alleato della Pantera Nera sia in Avengers: Infinity War che nella battaglia finale di Avengers: Endgame, eppure stando a Duke le cose potrebbero sempre cambiare:

[M’Baku] è un eroe, ma ha così tanti pensieri per la testa. Ciò che rende fantastico un cattivo è il suo potere di vedere le cose a modo suo, di badare alle proprie esigenze. Ed è una cosa che vale per tutti i cattivi dell’UCM fino ad oggi. Loki guarda le cose da una prospettiva tutta sua, e sceglie quando vuole essere un alleato o un antagonista. Thanos ha sempre avuto il potere dell’auto-definizione, è quella la sua grande forza. Non erano le gemme, il suo superpotere o l’abilità nel corpo a corpo la sua più grande forza, ma il fatto che avesse le idee chiare su cosa fosse per lui la giustizia. Perché non era un semplice cattivo, ma una persona che cercava l’equilibrio e la giustizia definitiva. È stato lui a definirsi, così come tutti gli altri grandi cattivi della Marvel: possono prendere qualunque direzione.