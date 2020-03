An Update on SXSW 2020. Please read our full statement here: https://t.co/P56nF8KFmE pic.twitter.com/ouJPKM9GNy — SXSW (@sxsw) March 6, 2020

Solo due giorni fa l’organizzazione deldi Austin (Texas) si era detta convinta che l’edizione 2020 del festival si sarebbe svolta regolarmente, ma ora è stato annunciato che il SXSW alla fine è stato cancellato:

La decisione è stata presa seguendo le direttive della città di Austin in relazione all’emergenza Coronavirus, che negli Stati Uniti sta prendendo piede sempre più rapidamente.

“Siamo devastati di dover condividere questa notizia con voi,” si legge nell’annuncio. “The show must go on è nel nostro DNA, e questa è la prima volta in 34 anni che il nostro evento non si terrà a marzo. Ora stiamo lavorando per affrontare le conseguenze di questa situazione senza precedenti.”

Tra le ipotesi al vaglio dell’organizzazione, lo spostamento dell’edizione di quest’anno in un’altro momento o la realizzazione di un’esperienza virtuale. “Comprendiamo la gravità della situazione per tutti i creativi che utilizzano il SXSW per accelerare le loro carriere, per i business globali, e per la città di Austin e le centinaia di piccole attività (locali, teatri, venditori, case di produzioni, staff e altri partner).”

Il SXSW Conference & Festivals doveva svolgersi dal 13 al 22 marzo. Negli ultimi giorni compagnie come ViacomCBS, WarnerMedia, ICM Partners, Starz, Lionsgate, Netflix, Apple, Amazon, Facebook e Twitter avevano deciso di non partecipare al festival.

Fonte: Twitter