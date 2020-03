Sono usciti i dettagli sul tracking americano di, il nuovo live action della Disney ispirato all’omonimo Classico d’Animazione.

A quanto pare la pellicola dovrebbe esordire con un solidissimo incasso di 85 milioni di dollari, stando alle stime diffuse dall’Hollywood Reporter. C’è anche chi è più ottimista crede che possa addirittura superare i 91 milioni di dollari ottenuti, lo scorso maggio, da un altro live action della Casa di Topolino, ovvero sia Aladdin. Nel caso le stime venissero confermate dal botteghino a fine mese, sarebbe una bella iniezione di fiducia per una pellicola costata la bellezza di 200 milioni di dollari in un contesto dove, nonostante le preoccupazioni collegate alla diffusione del Covid-19, le abitudini degli americani in materia di frequentazione della sala non sono mutate più di tanto.

Come vi abbiamo spiegato ieri, le performance di film come Mulan (e A Quiet Place 2) verranno osservate con attenzione dalle major hollywoodiane per capire il dà farsi con altri importanti blockbuster di prossima uscita come Vedova Nera e Fast & Furious 9 e se rimandare o meno le loro uscite in un periodo in cui, si spera, che l’attuale emergenza sanitaria collegata al nuovo Coronavirus possa essere solo un ricordo spiacevole. L’uscita cinese di Mulan, vi ricordiamo, è stata rimandata dalla Disney a data da destinarsi.

L’uscita di Mulan sul grande schermo in Italia (a meno di diverse comunicazioni causate dall’emergenza sanitaria per il nuovo Coronavirus) è prevista per il 26 marzo 2020.