non vede l’ora di vedere Mulan, il nuovo live action della Disney in uscita a fine marzo nei cinema americani.

La star, con un post pubblicato su Twitter, ha difatti espresso tutto il suo sostegno nei confronti della pellicola.

Potete trovare il tweet direttamente qua sotto:

Been waiting for this one! Pumped to see it! Great job team @asadayaz

https://t.co/uwfVfPlEyl — Dwayne Johnson (@TheRock) March 5, 2020

Nel tweet, The Rock ha linkato l’articolo dell’Hollywood Reporter di cui vi abbiamo parlato anche noi giusto ieri con le stime di tracking del fine settimana di esordio di Mulan. La performance di film come Mulan (e A Quiet Place 2) verranno osservate con attenzione dalle major hollywoodiane per capire il dà farsi con altri importanti blockbuster di prossima uscita come Vedova Nera e Fast & Furious 9 per capire in maniera più chiara se rimandare o meno le loro uscite in un periodo in cui, si spera, che l’attuale emergenza sanitaria collegata al nuovo Coronavirus possa essere solo un ricordo spiacevole (come accaduto a No Time to Die). L’uscita cinese di Mulan, vi ricordiamo, è stata rimandata dalla Disney a data da destinarsi.

L’uscita di Mulan sul grande schermo in Italia (a meno di diverse comunicazioni causate dall’emergenza sanitaria per il nuovo Coronavirus) è prevista per il 26 marzo 2020.