Nelle ultime settimane sono uscite numerose immagini dal set di, ma ancora non abbiamo avuto modo di vedere Jeffrey Wright nei panni del Commissario Jim Gordon.

In attesa di qualche foto dal set, possiamo farci un’idea dell’aspetto che avrà l’attore grazie a una foto con un fan, che dimostra come Wright porti gli iconici baffi di Gordon in questo periodo – il che dovrebbe rassicurare i fan. La foto è stata scattata ieri a Londra:

James Gordon look in The Batman movie, New Photo of actor Jeffrey Wright actor has Gordon's classic mustache for filming the Batman#TheBatman pic.twitter.com/EoQqZWxuqK — Television & Movies 🎥🎞️🎬📽️ (@tvs_movies) March 8, 2020

Oltre a girare il film, l’attore sta anche promuovendo la terza stagione di Westworld, e incontrando i giornalisti di CNET per parlare della serie ha anche commentato il suo amore per la serie di Batman di Adam West:

Ero abbastanza fan dei fumetti di Batman, e dei fumetti in generale, ma ero soprattutto un vero fanatico del Batman di Adam West. E lo era anche Matt Reeves, il regista del film. Ne abbiamo parlato, e lui mi ha detto: “Secondo me non è camp!” Non sto dicendo che faremo riferimenti alla serie di Adam West. È per dire che quella è stata la mia prima esperienza di Batman. Matt e io concordiamo che per noi non era qualcosa di camp, era qualcosa di molto serio per un bambino di otto anni. Molto serio, con la geniale tecnologia da supereroe, e tutte le diavolerie alla James Bond.

Va detto che qualche riferimento sembra già essere evidente, visto l’aspetto della nuova Batmobile.

The Batman uscirà il 21 giugno 2021.

Il film è diretto da Matt Reeves (i film “Il pianeta delle scimmie”), Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson, recitano nei panni di personaggi famosi e famigerati di Gotham, Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.

Della trama del nuovo film non sappiamo ancora nulla, se non qualche voce uscita tempo fa secondo cui un giovane Batman indagherà su alcune misteriose morti a Gotham City e dovrà scavare in profondità nell’oscurità della metropoli per scoprire indizi e risolvere una possibile cospirazione legata alla storia di Gotham e ai suoi criminali.